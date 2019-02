Lufthansa Technik, Etihad et EAD Aerospace veulent standardiser les STC avec l'IAMA

Lufthansa Technik et Etihad Airways Engineering veulent clarifier le monde du STC dans le secteur de la modification cabine. Les deux partenaires, ainsi que EAD Aerospace et Envoy Aerospace, ont signé un protocole d'accord visant à la création de l'IAMA (Independent Aircraft Modifier Alliance). Le but de cette association est d'établir des standards communs pour les certificats de type supplémentaires liés aux modifications cabine. Elle est ouverte à tous les acteurs du secteur, des OEM aux compagnies aériennes, en passant par les lessors et les équipementiers. La première réunion est prévue pour le printemps.



L'idée est que les parties s'entendent sur des standards de qualité et de documentation pour les STC, permettant aux clients d'avoir une garantie de qualité ...