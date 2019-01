Sabena technics augmente ses capacités de maintenance

Les travaux de terrassement du futur hangar de maintenance de Sabena technics à Bordeaux-Mérignac ont démarré il y a quelques jours.



La construction de ce nouveau bâtiment de 10 000 m2 avait été annoncée en juillet dernier, la société MRO française anticipant une augmentation du nombre d'avions gros-porteurs en Europe et misant sur la nécessité de disposer de davantage de capacités pour répondre aux besoins de ses clients civils et militaires.



Disposant d'une hauteur de plus de 25m, ce nouveau hangar pourra accueillir un appareil de type Airbus A350-1000 ou Boeing 777-9 (la version la plus capacitaire du 777X), ou jusqu'à trois A400M simultanément. Il portera ainsi à 100 000 m2 la superficie totale des installations de maintenance du groupe TAT à Bordeaux. Le nouveau hangar devrait être mis en service en 2020 avec la création potentielle de 200 nouveaux emplois.



Toujours dans une logique de croissance de ses capacités, Sabena technics vient d'être confirmée par le tribunal de commerce de Perpignan comme le repreneur officiel de la société New EAS, en redressement judiciaire depuis la liquidation d'Enhance Aéro en octobre dernier.