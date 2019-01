Patrick Daher : « L'accélération de la maturité industrielle de nos équipementiers est indispensable »

Le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) organisait ses traditionnels voeux à la presse la semaine dernière. C'est à cette occasion que nous sommes allés à la rencontre de Patrick Daher, Président du Groupe des Équipements Aéronautiques et de Défense (GEAD) du GIFAS et président du conseil d'administration du groupe Daher. Patrick Daher est également le Commissaire Général du prochain salon du Bourget. Entretien.



Nous avons connu de très grands rapprochements chez les équipementiers l'année dernière, avec UTC-Rockwell Collins ou encore Safran-Zodiac. Pensez-vous que cette tendance va amener d'autres acteurs à faire de même en France ?



Nous avons vu de grands mouvements qui ont été faits sur de très grandes entreprises, Safran-Zodiac, même chose du ...