MRO : S7 Technics prêt à accueillir le Boeing 737 MAX

Les installations de maintenance en base de S7 Technics situées sur la plateforme de Moscou Domodedovo sont désormais prêtes à intervenir sur la dernière génération de 737 de Boeing.



La société MRO liée au transporteur russe S7 annonce avoir obtenu son agrément EASA Part 145 en novembre pour pouvoir intervenir sur la famille 737 MAX. Une quinzaine de ses techniciens de maintenance ont ainsi été formés et disposent de tous les outils et équipements nécessaires à la maintenance en base et en ligne pour ce type d'appareils.



Les grandes visites (C-Checks) en sont cependant pour l'instant exclues.



Selon les estimations de S7 Technics, la flotte de Boeing 737 MAX opérée en Russie atteindra les 100 unités d'ici 5 à 7 ans. Le marché de la maintenance pour ce type d'appareils est donc logiquement amené à croitre.



La compagnie S7 a quant à elle réceptionné ses deux premiers 737 MAX 8 en novembre. Neuf autres exemplaires sont attendus d'ici 2020.