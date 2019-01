Avation continue d'acheter des ATR

Depuis 2011, Avation est sans doute devenu l'un des clients les plus fidèles d'ATR. Régulièrement depuis son premier achat en 2011, le loueur singapourien passe de nouvelles commandes, notamment via la levée d'options d'achats. C'est encore le cas le 3 janvier 2019, avec la confirmation d'options pour huit ATR 72-600 supplémentaires. Ce contrat porte à 40 le nombre total de commandes fermes d'ATR 72 - principalement des 72-600 - effectuées par Avation.



Ces nouveaux appareils seront livrés entre 2020 et 2022. Selon l'AFP, ils représentent une somme de 214,4 millions de dollars (188,4 millions d'euros), prix catalogue. Le nom de leur destinataire n'a pas encore été dévoilé. Il pourrait se situer dans la région Asie-Pacifique, terre de prédilection d'Avation, avec des ATR qui volent déjà chez Virgin Australia, UNI Air (Taïwan), Air India et Fiji Airways. Le loueur singapourien à néanmoins déjà placé des avions chez Flybe, qui les opère pour le compte de SAS Scandinavian Airlines.



D'autres commandes pourraient suivre, comme le révèle Jeff Chatfield, Président exécutif d'Avation : « Outre cette commande, la société a conservé ses droits d'achat, ainsi que la protection des prix, pour 25 appareils supplémentaires jusqu'en décembre 2025. Nous sommes également fortement intéressés par l'idée de convertir, le cas échéant, certaines de nos commandes ou options pour la version cargo qui a, nous le croyons, des perspectives positives. »