L'Airbus A319neo obtient sa certification

Resté dans l'ombre depuis son premier vol en mars 2017, l'A319neo vient de ressurgir à la lumière le 21 décembre. Airbus a ainsi annoncé la certification de type (TC) de sa version équipée de moteurs LEAP-1A de CFM International, attribuée conjointement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA). C'est le cinquième membre de la famille A320neo à obtenir le précieux sésame depuis le premier A320neo en novembre 2015. Il ne reste désormais plus que l'A319neo équipé des moteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney, qui doit voler l'an prochain.



Cette certification vient sanctionner près de deux ans de travail, avec plus 500 heures de vol réalisées par un unique prototype. Un travail qui n'a que peu été mis en avant, Airbus préférant donner la priorité au développement de l'A350-1000, de l'A330-900 puis de l'A330-800.



L'avion a aussi eu du mal à exister face au succès des A320neo et A321neo. Les deux appareils dépassent respectivement les 4 000 et 2 200 commandes fermes, alors que l'A319neo n'en compte que 53 à ce jour (toutes motorisations confondues). Vingt d'entre elles sont le fait de la compagnie colombienne Avianca, avec un contrat signé en mai 2015, trois proviennent d'opérateurs VIP, et les trente restants sont destinés à un ou plusieurs clients restés anonymes pour l'instant.



Encore des détails à régler



Airbus n'a pas annoncé de date d'entrée en service, probablement début 2019, ni le nom du client de lancement. Le constructeur a seulement précisé qu'il préparait aussi l'ACJ319neo, qui entrera en service chez des opérateurs d'affaires au premier trimestre 2019. La version VIP pourrait donc supplanter la version commerciale.



En parallèle à cette certification, Airbus se prépare donc aussi au premier vol de l'autre motorisation de l'A319neo. La date du vol n'est pas connue, si ce n'est qu'il aura lieu en 2019. Un seul prototype sera mobilisé pour mener le programme d'essais en vol, et il pourrait s'agir du même appareil que celui utilisé pour la certification de la version LEAP.



Pour rappel, l'A319neo peut emporter 140 passagers sur deux classes ou 160 avec une configuration haute densité monoclasse. Son autonomie est de 3 750 NM (6 850 km). L'ACJ319neo pourra lui transporter huit passagers sur 6 750 NM (12 500 km) ou 15 heures de vol.