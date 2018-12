Boeing livre un premier 737 MAX depuis son nouveau centre de finition et de livraison de Zhoushan

Boeing et la COMAC ont officiellement célébré la livraison du premier appareil issu du premier centre de finition et de livraison de l'avionneur américain en dehors des Etats-Unis. Situé à Zhoushan, en Chine, il a accueilli sa première cérémonie de réception le 15 décembre, avec un 737 MAX 8 destiné à Air China.



Le bâtiment couvre près de 61 900 m². Il est agréé pour les livraisons de tous les modèles de la famille 737 MAX - dont la production reste réalisée à Renton, près de Seattle. Sa capacité sera augmentée progressivement, l'objectif initialement fixé étant d'atteindre à terme une centaine de livraisons par an.



Le projet de Boeing d'ouvrir un centre de finition et de livraison en Chine remonte à 2015. Les travaux de construction ont débuté en mars 2017 et l'appareil d'Air China y a été admis au printemps 2018. Etabli avec le soutien de la municipalité de Zhoushan et de la province de Zhejiang, le centre de finition sera désormais opéré conjointement avec la COMAC. Les 737 MAX qui doivent y être aménagés décolleront de Renton pour rejoindre Zhoushan et recevoir leurs équipements cabine. Par la suite, trois hangars de peinture devraient être construits sur le site afin que le centre puisse également se charger de leur livrée. Le centre de livraison sera quant à lui géré par Boeing.



Boeing rappelle que près du tiers du carnet de commandes du 737 MAX est détenu par des compagnies chinoises, ce qui justifie cet investissement important hors des Etats-Unis.