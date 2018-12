Sylvain Fagot : « Rationaliser la flotte va nous donner de la souplesse en termes de formation des mécaniciens, de logistique et de programme d'entretien »

Alors que HOP! poursuit la rationalisation de sa flotte, sa division maintenance s'adapte à une activité en pleine transformation. Sylvain Fagot, SVP Engineering & Maintenance HOP! Air France, évoque pour Le Journal de l'Aviation les grands chantiers en cours et à venir : la digitalisation, le développement des synergies au sein du groupe Air France-KLM, le recrutement...



Quelles sont les principales caractéristiques de HOP! Maintenance ?



HOP! Maintenance est agréée Part M (gestion de la navigabilité), Part 21 (définition des conceptions de réparation), et Part 145 (organisme de la production). La société doit gérer la navigabilité de nos flottes issues de trois constructeurs (Embraer, Bombardier et ATR), avec des hangars à Clermont-Ferrand et Morlaix pour le grand entretien, ...