La réforme de l'EASA rebat les cartes dans sa relation avec les Etats

Le 22 août dernier, la nouvelle réglementation de base de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) était publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Ce texte confère à l'Agence de nouvelles prérogatives, que son directeur exécutif Patrick Ky est venu présenter le 4 décembre à l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE). Parmi ces compétences, certaines vont profondément modifier les relations entre l'EASA et les pays membres.



Avec cette réforme, Patrick Ky identifie quatre changements principaux. Le premier concerne l'intégration des nouvelles technologies comme les drones (et plus largement les aéronefs de moins de 150 kg) ou la cybersécurité dans son champ de compétences, des problématiques qui n'existaient pas en 2004 lors de la création ...