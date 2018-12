Début de formation pour les « BAC pro aéro » de l'ALAT

BAC pro aéro » formés au Centre d'enseignement technique de l'armée de terre de Bourges a fait sa rentrée en septembre dernier. Les 21 élèves vont bénéficier d'un cursus de trois ans qui alternera formations académique, technique et militaire, afin de les former aux métiers de la maintenance aéronautique et de leur permettre à l'issue de s'engager en tant que sous-officiers.



L'objectif affiché de l'armée de terre est de « conquérir et fidéliser les ressources rares », ce que nous avait confirmé un haut gradé Nous savons que les ressources humaines sont notre talon d'Achille, ce nouveau dispositif va nous permettre de 'capter' les jeunes avant le bac, de leur donner un métier et de les intéresser à la chose militaire ».



La formation spécialité « avionique » a été mise en place conjointement entre des structures civiles et militaires, elle dépend du lycée militaire d'Autun et la partie académique est assurée par le GRETA Berry (académie de Bourges). Une filière « systèmes » devrait être créée à partir de la rentrée 2019.



