Thales porte un nouveau regard sur la formation avec HuMans

29 NOV. 2018

AIR BURKINA a signé un contrat de location avec NORDIC AVIATION CAPITAL (NAC) portant sur deux Embraer E195 et un Embraer E175. Le premier E195 vient d'être livré et les E195 et E175 restants devraient rejoindre la flotte de la compagnie basée à Ouagadougou en décembre 2018 et en janvier 2019 respectivement. AIR BURKINA a l'intention d'utiliser ces appareils pour remplacer ses deux Embraer E170 actuels et pour étendre son réseau et ses fréquences.