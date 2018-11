Airbus Helicopters étend ses capacités MRO au Japon

Airbus Helicopters prépare l'extension de ses capacités de maintenance au Japon. L'hélicoptériste annonce qu'il va ouvrir un nouveau bâtiment MRO à côté de ses installations déjà en place à l'aéroport de Kobe. Les travaux de construction débuteront en juin 2019 pour une mise en opération en novembre de la même année.



Couvrant une surface de 19 685 m², il abritera un hangar, des bureaux et un magasin de stockage dédié. Avec lui, les installations d'Airbus Helicopters à Kobé verront leur capacité augmenter de 60% puisqu'elles pourront accueillir une quarantaine d'hélicoptères de taille intermédiaire simultanément - contre vingt-cinq aujourd'hui. Un hub régional d'ingénierie et un simulateur de vol complet y sont également installés.



« Le Japon est un marché important pour Airbus Helicopters. Cette nouvelle installation fait partie de notre plan de croissance dans le pays et prouve notre volonté de renforcer notre soutien aux flottes de nos clients en répondant à la demande accrue pour les services après-vente », a expliqué Olivier Tillier, directeur d'Airbus Helicopters Japan.



L'hélicoptériste revendique en effet une part de marché de 54% dans le pays aujourd'hui sur le marché civil et parapublic et s'est approprié 50% des nouvelles commandes signées en 2018 par les opérateurs japonais. Il prévoit que la flotte japonaise d'hélicoptères va croître de 2% par an dans les vingt prochaines années.