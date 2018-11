L'ACJ320neo a décollé pour la première fois

Le premier membre de la famille ACJneo, l'ACJ320neo, a effectué son vol inaugural depuis Hambourg-Finkenwerder le 16 novembre. Ce premier vol d'essais a duré deux heures et quarante minutes. L'appareil est motorisé par des LEAP-1A de CFM International.



Bien qu'arborant la livrée d'Airbus Corporate Jets durant ses essais, ce premier ACJ320neo est destiné à l'opérateur VVIP britannique Acropolis Aviation et rejoindra bientôt les ateliers d'AMAC Aerospace à Bâle pour y recevoir son aménagement intérieur et sa livrée définitive. Le chantier de complétion devrait durer près d'un an.



En attendant, certaines caractéristiques spécifiques de l'appareil doivent être testées, en particulier son système de pressurisation, la famille ACJneo proposant une altitude cabine réduite de 15% par rapport aux appareils commerciaux de la famille A320neo (moins de 6400 pieds en moyenne).



L'ACJ320neo peut également accueillir jusqu'à 5 réservoirs auxiliaires supplémentaires en soute (ACT). La famille ACJneo pourra par ailleurs bénéficier des intervalles de maintenance LUP (Low Utilisation Programme).



Lancée durant l'édition 2015 de la convention EBACE à Genève, la famille ACJneo comprend aujourd'hui deux membres, l'ACJ320neo (rayon d'action de 6000 nm/11100 km, plus de 13 heures d'autonomie avec 25 passagers) et l'ACJ319neo (6750 nm/ 12500km, plus de quinze heures d'autonomie avec 8 passagers).