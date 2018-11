Embraer : Binter sera la compagnie de lancement de l'E195-E2 en Europe

C'est finalement Binter Canarias qui se cachait derrière le contrat provenant d'un client espagnol non divulgué pour des E195-E2 et qui avait été annoncé par une lettre d'intention lors du salon de Farnborough en juillet dernier.



Binter s'était alors engagé sur trois exemplaires fermes et deux appareils en option, un contrat pouvant atteindre 342 millions de dollars au prix catalogue de l'avionneur brésilien.



Ce contrat avait été finalisé juste avant l'Assemblée générale de l'ERA tenue à Édimbourg en octobre et figurait sur le carnet de commandes d'Embraer du troisième trimestre.



La compagnie régionale espagnole recevra son premier E2 au second semestre 2019, devenant de fait l'opérateur de lancement de la version la plus capacitaire de la nouvelle famille d'appareils de l'avionneur brésilien en Europe.



Binter a opté pour une configuration à classe unique de 132 sièges pour ses E195-E2, un appareil qui selon Embraer « offre une plus grande flexibilité opérationnelle avec plus de sièges, un plus grand rayon d'action, un confort inégalé pour les passagers et des coûts d'exploitation réduits » par rapport aux jets régionaux actuellement opérés par la compagnie espagnole, à savoir les trois Bombardier CRJ1000 loués à Air Nostrum depuis l'année dernière.



Pour rappel, la compagnie de lancement de l'E195-E2 sera la compagnie brésilienne Azul avec une première livraison devant intervenir au cours de l'été 2019.