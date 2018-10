Le Falcon 6X de Dassault entre en phase de conception détaillée

Le futur Falcon 6X de Dassault Aviation a franchi une étape importante avec le gel de la conception préliminaire de l'appareil, une information dévoilée par le PDG de l'avionneur la veille de l'ouverture du salon NBAA-BACE à Orlando (Floride).



« L'abandon du 5X a été une décision difficile mais maintenant nous avons un meilleur avion, un avion qui va plus loin et avec une plus grande cabine » s'est réjoui Eric Trappier.



Dévoilé dans les installations de Dassault au Bourget en février dernier, le Falcon 6X affiche un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186km) avec une cabine allongée de 51 cm par rapport au 5X. Cette nouvelle cabine offre ainsi des dimensions inégalées dans cette catégorie d'appareil (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m) et pratiquement 5% de volume en plus.



Le PDG de Dassault Aviation a également annoncé que la production des premières pièces avait commencé cet été (section arrière du fuselage) et que d'autres allaient suivre prochainement (tronçon central). UTC Aerospace Systems, pour la première fois partenaire de Dassault, a pour sa part démarré les travaux de conception des nacelles qui accueilleront les PW812D. Les nouveaux réacteurs de Pratt & Whitney Canada ont aussi débuté leurs essais sur bancs statiques, mais aussi en vol avec le 747SP d'essais du motoriste.



Avec ces avancées, Eric Trappier s'est montré confiant dans l'avancée du programme, confirmant le premier vol du Falcon 6X pour 2021.



Mais le PDG de Dassault a également tenu à préciser qu'il n'y avait pas qu'un seul appareil en phase de conception mais deux, rappelant ainsi qu'un autre jet d'affaires occupait aussi le bureau d'études de l'avionneur. « Nous sommes en train de réfléchir aux différents équipements de l'avion. Nous en dirons plus dans un an » a-t-il précisé. Rendez-vous pris en 2019 à Las Vegas !