MRO : JetBlue reprend le contrôle de ses coûts de maintenance

La nécessaire restructuration de JetBlue est bien engagée. Après une croissance fulgurante malgré son positionnement centré sur un marché plutôt difficile (la côte est des Etats-Unis), la jeune compagnie américaine subit de plus en plus la concurrence des compagnies traditionnelles, qui en arrivent à proposer des produits plus low-cost qu'elle. Elle a donc dû lancer un vaste programme de restructuration et surtout de maîtrise de ses coûts, dont font partie les importants contrats qu'elle a signés avec Airbus pour 85 A321neo et 60 A220. Et l'un des points sur lesquels elle porte une attention particulière est sa maintenance.



Les chiffres sont en effet parlants. Les coûts associés à la maintenance de sa flotte actuelle ont augmenté de 13,3% sur ...