ADS Show : Thales se penche sur la formation virtuelle dans le MCO

L'utilisation de la réalité virtuelle pour la formation se fait de plus en plus prégnante dans toutes les branches de l'industrie, et le MCO ne fait pas exception à la règle. Thales vient ainsi de présenter un outil de Formation en réalité virtuelle, pour l'instant désigné en interne par l'acronyme VRT, lors du salon ADS Show qui se tient sur la BA 106 de Bordeaux-Mérignac les 26 et 27 septembre.



Equipement portatif sans fil, le VRT se veut ergonomique et facilement déployable. Il s'articule autour d'un sac à dos, d'un casque de réalité virtuelle et deux télécommandes, qui permettent d'évoluer librement dans un environnement virtuel créé grâce à des balises, elles aussi portatives. Doté d'une autonomie de trois heures, il est rechargeable grâce à des batteries encastrables directement dans le sac, sans compromettre la liberté de mouvement.



Le ...