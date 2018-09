Avec l'Airbus A350-900ULR, Singapore Airlines renoue avec les vols commerciaux les plus longs au monde

C'est fait ! Singapore Airlines a réceptionné le 22 septembre à Toulouse le premier de ses sept Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range), une nouvelle variante disposant du rayon d'action record de 9700 nautiques (17964 km), soit plus de 20 heures d'autonomie. Ce premier appareil, MSN 220, porte d'ailleurs une immatriculation symbolique, 9V-SGA, déjà utilisée par son premier A340-500 avec lequel la compagnie Singapourienne lançait ses vols sans escale vers Los Angeles puis Newark il y a près de 15 ans.



Car avec l'A350-900, Singapore Airlines va en effet renouer avec les vols commerciaux sans escale les plus longs au monde en desservant l'aéroport de Newark liberty (New York) quotidiennement à partir du 11 octobre, date à laquelle la compagnie singapourienne disposera de deux exemplaires. Les temps de vol moyens sont annoncés à 18 heures 45 à l'aller et à 18 heures pour le vol retour (distance proche de 16700 km).



Pour Goh Choon Phong, le CEO de Singapore Airlines, « l'A350-900ULR va apportera plus de commodité et de confort à nos clients et nous permettra d'exploiter des vols à très longue portée d'une manière commercialement viable. Cela nous aidera à renforcer la compétitivité de notre réseau et à développer davantage le hub de Singapour. »



Au fur et à mesure de développement de la flotte, les A350-900ULR de Singapore Airlines seront ensuite déployés sur la ligne Singapour-Los Angeles à partir du 2 novembre, puis viendrons renforcer les fréquences de la ligne Singapour-San Francisco opérée depuis deux ans en A350-900. À la fin de l'année, la compagnie effectuera ainsi 27 rotations sans escale entre Singapour et les États-Unis, toutes opérées en A350-900 et A350-900ULR.



Pour pouvoir afficher une telle autonomie, l'A350-900ULR a vu sa capacité carburant portée à 165 000 litres (+24 000 litres) sans l'ajout de réservoir de carburant supplémentaire, le réservoir central ayant été modifié au niveau de la disposition des circuits carburant. Sa masse maximale au décollage (MTOW) a quant à elle été portée à 280 tonnes (+20 tonnes), simplement pour pouvoir emporter le carburant supplémentaire nécessaire à ce type de vols.



L'appareil dispose aussi de divers raffinements aérodynamiques par rapport à la version standard, à l'instar des nouvelles extrémités de voilures allongées d'un mètre pour améliorer ses performances au décollage. À noter que l'A350-900ULR a également été assemblé avec des cadres de porte en composites hérités de l'A350-1000, mais qui viendront aussi sur la version standard.



Une cabine spécifique pour les vols ULR de Singapore Airlines



Avec la livraison de son premier A350-900ULR, Singapore Airlines a aussi dévoilé la configuration cabine de son appareil ultra-long-courrier. La compagnie singapourienne a ainsi opté pour une cabine biclasse haut de gamme de seulement 161 sièges ; 67 en classe affaires (Raffles), qui occupe pratiquement les deux tiers de la surface de l'appareil, et 94 en classe économique Premium (configuration en 2-4-2) pour la cabine arrière. Les sièges Affaires et Premium Economy sont les même que ceux présents à bord des nouvelles cabines de la compagnie à savoir conçus par JPA Design/JAMCO et ZIM Flugsitz respectivement.



À titre de comparaison, Singapore Airlines avait opté pour un aménagement biclasse de 181 sièges sur ces A340-500 en 2004 (64 en classe affaires et 117 en classe économique en 2-3-2 avec pas de 37 pouces), une configuration abandonnée en décembre 2009 pour une cabine 100% classe affaires de 100 sièges.