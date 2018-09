Eclaircies en vues pour le programme A400M

Nous sommes dans une phase extrêmement positive », a récemment déclaré la ministre des Armées Florence Parly en évoquant le programme A400M. « Les nouvelles fonctionnalités sont en phase de test, ça se passe plutôt bien, voire très bien », a-t-elle poursuivi. Le programme semble sortir doucement, mais sûrement, de la zone de turbulences dans laquelle il stagnait. Pour preuve, la pleine capacité opérationnelle est à présent officiellement attendue pour 2021 et le taux de disponibilité des avions de l'armée de l'air remonte en flèche - après avoir cependant été au plus bas en début d'année.



Des opérationnels nous ont confié que la disponibilité cet été approchait les 7 avions sur 8, voire 8 sur 9. Après un taux moyen annoncé par Florence Parly de 3,2 avions au début de l'année, ce chiffre serait remonté progressivement à 4,7 et devrait encore grimper d'ici fin 2018. Cette remontée du taux de disponibilité s'accompagne évidemment d'une activité aérienne bien plus importante. Des pilotes auraient déjà dépassé les 400 heures de vol en neuf mois et la perspective de d'accumuler 1 000 heures de vol en deux ans est jugée tout à fait plausible.



« Ce qui est important, c'est que chaque étape que nous passons est une étape franchie avec succès. Cela aide chacun à être patient », indiquait la ministre la semaine dernière. Les livraisons se poursuivent, avec un exemplaire prévu fin 2018-début 2019, un en 2019, deux en 2020, un en 2021 et un autre en 2022, portant ainsi la flotte à 20 appareils. La cible 2025 de la Loi de programmation militaire est fixée à 25 avions, ce qui laissera à Airbus Defence & Space trois années pour les livrer.



Du côté des expérimentations, les essais de ravitaillement en vol de Rafale ont été récemment achevés, la capacité devrait être livrée en 2019. L'atterrissage sur terrains sommaires de tous types devrait être validé en tout début d'année prochaine. Fin 2019, ce serait au tour du largage automatique de parachutistes en latéral (par une seule porte), tout comme le largage de matériel par gravité, pour les colis de une à deux tonnes. L'année 2020 devrait être celle du largage de matériels lourds, de l'autoprotection, de la L16 et des communications cryptées. Quant au ravitaillement en vol des hélicoptères, il est à priori prévu en toute fin de cycle. Le largage de parachutistes par les portes latérales, en simultané, fait actuellement l'objet d'études, afin d'évaluer les risques dus à l'écoulement aérodynamique (voir à ce sujet :



