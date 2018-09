Support : Comment la famille 737 MAX de Boeing entre dans l'ère du data analytics

C'est à bord du premier 737 MAX 7 d'essai à Farnborough que Boeing Global Services (BGS) a reçu quelques journalistes en petit comité pour présenter la gamme de services qui accompagne désormais la dernière génération de monocouloirs de Boeing.



Un an après la création de Boeing AnalytX, une nouvelle division dédiée à l'analyse de données qui couvre l'ensemble des activités civiles et militaires de l'avionneur américain, Ken Sain, Vice President Digital Aviation & Analytics de Boeing Global Services (BGS) expose les différents progrès apparus entre les familles 737NG et 737 MAX pour ce qui est du support, notamment avec la multiplication des dispositifs de collectes de données dans et autour de l'avion.



La famille Boeing 737 MAX introduit logiquement de nouvelles fonctionnalités qui permettent de générer beaucoup plus d'informations à destination des compagnies aériennes. Mais Ken ...