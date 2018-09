Safran relève ses perspectives 2018 après une forte croissance au premier semestre

Safran a nettement relevé ses perspectives 2018 de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel courant après un premier semestre marqué par une croissance de toutes ses activités, notamment de propulsion. Le groupe aéronautique, qui a décalé sa publication afin d'intégrer la contribution de l'équipementier Zodiac Aerospace intégré dans les comptes depuis le 1er mars, a confirmé son objectif de livrer 1.100 moteurs Leap cette année en dépit de retards annoncés en début d'année. Le chiffre d'affaires semestriel est ressorti à 9,4 milliards d'euros, le résultat opérationnel courant à 912 millions et le bénéfice net à 535 millions d'euros, selon un communiqué publié jeudi. En données ajustées, le chiffre d'affaires a progressé de 23,9% à 9,5 milliards d'euros, dont une contribution de 1,5 milliard de Zodiac Aerospace sur 4 mois, et le résultat opérationnel courant a bondi de 32,6% à 1,38 milliard d'euros et de 20,3% hors Zodiac Aerospace. Le résultat net ajusté a en revanche reculé à 932 millions d'euros contre 1,5 milliard au premier semestre 2017 en raison d'effets de périmètre. "Nous avons réalisé une performance très solide marquée par une croissance de toutes les activités de Safran", a commenté le directeur général, Philippe Petitcolin, cité dans le communiqué. "Confiants quant à la poursuite de cette très bonne performance de nos activités de Propulsion, d'Equipements aéronautiques et de Défense, nous avons relevé de façon significative les perspectives pour l'exercice 2018", a-t-il ajouté. L'intégration de l'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace "est en cours et produira progressivement les résultats escomptés", a poursuivi Philippe Petitcolin. La contribution anticipée de 10 mois de Zodiac Aerospace à Safran est "en ligne avec la feuille de route financière", selon lui. Au titre de ses perspectives, Safran table sur une poursuite de la "très forte dynamique du premier semestre dans les activités de propulsion, d'équipements aéronautiques et de défense". Il vise une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 7% à 9% contre précédemment "dans le haut de la fourchette de 2% à 4%". Il prévoit également une croissance du résultat opérationnel courant ajusté d'environ 20% contre une prévision précédemment située "dans le haut de la fourchette de 7% à 10%". Enfin concernant la résiliation du contrat du moteur Silvercrest pour le Falcon 5X, Safran a indiqué être parvenu à un accord avec Dassault Aviation concernant l'indemnité à verser à l'avionneur, sans en préciser le montant. Dans un communiqué séparé, Dassault Aviation a indiqué qu'il percevrait une indemnité de la part de Safran d'un montant de 280 millions de dollars.