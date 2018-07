Boeing rattrapé par de nouveaux coûts du tanker KC-46

L'avionneur Boeing est affecté par de nouvelles charges de 418 millions de dollars liées à de nouveaux coûts de l'avion ravitailleur KC-46, dont le premier exemplaire doit être livré en octobre au Pentagone avec plus de deux ans de retard. Ces coûts inattendus, auxquels s'ajoute une charge de 8 millions de dollars dans l'activité des services, affectaient le titre à Wall Street, où il perdait 3,35% dans les premiers échanges. Ils sont liés à des changements effectués dans ce tanker lors de six vols d'essais, dont un actualisé des logiciels, et à des coûts inattendus au moment de la certification de l'appareil, explique Boeing, qui a signé récemment un protocole d'accord pour s'emparer des activités civiles de l'avionneur brésilien Embraer pour 3,8 milliards de dollars. La conception et la production de l'avion ravitailleur KC-46 ont accumulé les déboires et les retards, qui se sont matérialisés en de nombreuses charges, estimées à plus de 3 milliards de dollars à ce jour. Le calendrier actualisé prévoyait une première livraison de cet appareil, version militaire de l'avion de ligne 767, en août 2017 à l'armée américaine, qui a octroyé un contrat de 2,8 milliards de dollars à l'avionneur pour 18 appareils. Pour honorer cet engagement, Boeing a rénové ses usines afin d'en améliorer la productivité mais différents problèmes techniques sont apparus, ce qui pousse l'avionneur à renoncer à son objectif d'accroître les marges de ses activités militaires (BDS). La marge opérationnelle pour 2018 ne sera désormais plus comprise qu'entre 10% et 10,5% contre 11% auparavant. Elle est ressortie à 9,3% au deuxième trimestre. Les difficultés du tanker jettent une ombre sur une performance trimestrielle solide, le constructeur engrangeant les fruits de son offensive dans les services (maintenance des appareils...) et continuant à tirer profit de la forte demande pour les avions commerciaux. La chute des prix du pétrole en 2014 avait incité un grand nombre de compagnies aériennes à renouveler leur flotte, notamment pour les transporteurs de pays émergents. Et la demande n'a pas faibli depuis. Boeing a ainsi enregistré de nouvelles commandes d'Ethiopian Airlines et de Xiamen. - Prudence ? - Le bénéfice net du constructeur aéronautique a flambé de 25,5%, à 2,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, pour un chiffre d'affaires de 24,25 milliards de dollars, en hausse de 5,2%, contre 24,04 milliards anticipés. Les flux de trésorerie, qui déterminent la rémunération des actionnaires, sont ressortis à 4,3 milliards de dollars, soit 2,2 milliards de plus que ce qui était anticipé, grâce principalement à une réduction significative des coûts du programme 787. Boeing s'est engagé à reverser aux actionnaires une grande partie de cet argent et a ainsi procédé au rachat pour 3 milliards de dollars de ses actions et verser des dividendes d'un montant total d'un milliard. "La croissance continue des services (...) et une solide performance dans nos activités commerciales, ainsi que de bonnes perspectives pour le marché nous encouragent à relever notre objectif de revenus", a souligné le PDG Dennis Muilenburg. Le groupe de Chicago a relevé d'un milliard de dollars la prévision de ses revenus annuels, s'attendant désormais à un chiffre d'affaires compris entre 97 et 99 milliards de dollars. Cette décision suggère que la demande d'avions de ligne ne sera sans doute pas plombée à court terme par le conflit commercial enclenché par le président Donald Trump contre les partenaires économiques des Etats-Unis, Chine, Union européenne, Canada et Mexique en tête. Boeing pourrait en être une des grandes victimes parce qu'il assemble une grande partie de ses avions aux Etats-Unis, avec des pièces fournies par des équipementiers répartis à travers le globe. L'avionneur a en outre maintenu inchangé son objectif de livrer entre 810 et 815 appareils civils cette année, ce qui suggère qu'il a confiance que sa chaîne d'approvisionnement pourra suivre le rythme de ses augmentations de cadence de production. Les experts de Briefing.com s'étonnent toutefois du fait que Boeing n'ait pas relevé sa prévision de bénéfices, une décision "qui peut amener à penser que la direction est prudente pour le second semestre", estiment-ils.