Farnborough 2018 : Lockheed Martin tente de rassurer sur le F-35

A nouveau mis à mal par un énième rapport de la Cour des comptes américaine (GAO - Government accountability office), Lockheed Martin s'est voulu confiant lors du premier jour du salon de Farnborough, qui se tient du 16 au 22 juillet. Lors d'une conférence de presse, Greg Ulmer, vice-président et directeur général du programme, s'est employé à tranquilliser son audience sur le développement et la production de son avion de combat.



Le dirigeant a tout d'abord rappelé que le F-35 avait connu ses premiers déploiements opérationnels, où « il avait fait tout ce pourquoi il était conçu et plus, en particulier dans la connectivité et la gestion du champ de bataille ».



Sur un plan davantage industriel, Greg Ulmer a annoncé que le programme d'essais en vol de développement - « probablement le plus complet et le plus sûr ...