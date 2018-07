Airbus Helicopters signe en Ukraine

Le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov et le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even ont signé le 14 juillet le contrat pour l'achat de 55 hélicoptères destinés aux missions de SAR et d'évacuations médicales. La future flotte ukrainienne est répartie entre 21 H225, dix H145 et 24 H125. L'accord intergouvernemental avait été signé à Paris en juin dernier. Il est estimé à environ 550 millions d'euros et comporte par ailleurs la mise en place d'un centre de formation, d'entraînement et de maintenance en Ukraine.



La flotte de H225 de ce contrat est issue d'un lot « économiquement détenu par l'État via des banques françaises », des appareils de seconde main, conséquence de l'accident de H225 de CHC en avril 2016, qui avait cloué au sol une partie des hélicoptères. Les difficultés financières du groupe avaient contraint CHC à liquider la majeure partie de ses H225 et AS332, acquis en leasing par une banque française.