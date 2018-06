Nolinor Aviation donne une nouvelle vie à ses Boeing 737-200

On ne le répétera jamais assez. Un avion bien surveillé et bien maintenu peut voler indéfiniment. L'opérateur canadien Nolinor Aviation l'a bien compris et a décidé de moderniser l'avionique de sa flotte de vénérables Boeing 737-200. L'idée est de fiabiliser les équipements et de minimiser les délais dus aux défaillances des équipements électromécaniques et analogiques propres à ce type d'appareil conçu à la fin des années 60.



L'opérateur canadien s'est ainsi lancé dans la modernisation des postes de pilotage de ses 10 Boeing 737-200 produits entre 1974 et 1984 pour un investissement total de 10 millions de dollars canadiens (65 millions d'euros) sur une période de 5 à 6 ans.



Un premier appareil a d'ailleurs déjà été modifié (C-GTUK) avec le remplacement de l'intégralité de ses instruments de navigation par quatre écrans couleur LCD à matrice active ...