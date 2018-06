Le centre MRO d'Airbus et Thai Airways à U-Tapao est lancé

L'accord a été signé le 22 juin à Toulouse par Usanee Sangsingkeo, Présidente par intérim de THAI et par Eric Schulz, Directeur Commercial d'Airbus, en présence du Prayut Chan-o-cha, Premier ministre de Thaïlande et de Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft.



Comme prévu, ce gigantesque centre MRO sera implanté sur la plateforme d'U-Tapao, à 150 km au sud-est de Bangkok et au coeur du corridor économique de l'Est de la Thaïlande (EEC). Cette installation, dédiée à la maintenance en base et en ligne d'appareil à fuselage large, sera l'une des plus modernes et l'un des plus importants en Asie-Pacifique. Elle bénéficiera des toute dernières technologies numériques pour analyser les données des appareils, ainsi que des techniques d'inspection avancées, y compris avec l'utilisation de drones pour la surveillance des cellules.



Le nouveau centre MRO d'U-Tapao disposera également d'ateliers de réparation spécialisés, notamment pour les structures composites et accueillera un centre de formation pour les personnels de maintenance.



Selon le Premier ministre de Thaïlande, le nouveau complexe de maintenance d'U-Tapao pourrait être opérationnel dès 2022.



L'aéroport international d'U-Tapao, situé à proximité de la cité balnéaire de Pattaya, partage ses installations avec une base aéronavale thaïlandaise. U-Tapao était notamment l'une des principales bases aériennes de l'US Air Force durant la guerre du Vietnam, accueillant de nombreux B-52. La plateforme a par exemple largement participé aux intenses bombardements organisés lors de la bataille de Khe Sanh en 1968. Elle est aujourd'hui ouverte aux vols commerciaux.



L'annonce de la création de la joint-venture entre Airbus et THAI intervient seulement 15 jours après celle annoncée entre Thai Airways et Rolls-Royce pour étendre les capacités d'entretien du réseau agréé du motoriste britannique sur les réacteurs Trent à partir des capacités du shop moteur de la compagnie aérienne thaïlandaise à Don Mueang

