Le C919 de nouveau bon pour le vol

La COMAC a annoncé que ses deux C919 avaient repris leurs essais en vol. Les appareils étaient au sol depuis plusieurs semaines pour subir des modifications. Ils ont volé simultanément le 22 juin pour réaliser des tests de stabilité et des vérifications systèmes. A cette occasion, l'avionneur chinois a assuré que le programme d'essais se déroulait conformément au calendrier et que les modifications qui se révélaient nécessaires au fur et à mesure des essais étaient mises en place progressivement.



Le premier prototype (101) a décollé de Xi'an, où sont situées des installations d'AVIC, pour un vol de 3h10, tandis que l'avion 102 a quitté Shanghai Pudong, lieu de la ligne d'assemblage final de la COMAC, pour rester 1h30 en vol.



L'avionneur indique que l'avion 101 avait subi des modifications de calibration et que l'avion 102 avait réalisé des essais de stabilité. Il ne fait aucune mention d'éventuels problèmes au niveau du stabilisateur horizontal et des volets, révélés par Aviation Week.



L'avion 103 est par ailleurs en assemblage final. La jonction des ailes et du fuselage a été réalisée et la COMAC est en train d'installer le câblage et les systèmes embarqués. Il est censé voler à la fin de l'année.