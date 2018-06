Aegean Airlines mise sur l'Airbus A320neo pour poursuivre sa croissance

Aegean Airlines a confirmé sa commande portant sur 30 appareils de la famille Airbus A320neo le 22 juin à l'occasion d'une cérémonie organisée sur la plateforme Eleftherios Venizelos d' Athènes, en présence du Premier ministre grec, Alexis Tsipras.



Le contrat, qui porte sur 10 A321neo et 20 A320neo, a été signé par Eftichios Vassilakis, Chairman de la compagnie arienne grecque et par Tom Enders, Chief Executive Officer d'Airbus.



Avec une valeur de 5 milliards de dollars aux prix catalogue ce contrat constitue « le plus gros investissement privé » jamais réalisé en Grèce depuis la crise de 2010, comme l'avait souligné Aegean lors de la signature du un protocole d'accord en mars dernier.



La finalisation de ce contrat intervient d'ailleurs au lendemain-même de l'accord obtenu lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro mettant fin à huit ans de tutelle financière de la Grèce.



Ces appareils serviront à moderniser et à développer la flotte de la plus importante compagnie aérienne grecque entre 2020 et 2025. Aegean Airlines opère déjà avec une flotte de 49 monocouloirs Airbus (37 A320, 11 A321 et un A319).



Le choix de la motorisation n'a pas encore été annoncé.