Derek Zimmerman (Gulfstream) : « Nous travaillons depuis plusieurs années pour l'arrivée de G500 et G600 »

Le Journal de l'Aviation est allé à la rencontre de Derek Zimmerman, président du Soutien Produit de Gulfstream, lors d'Ebace, le salon européen de l'aviation d'affaires qui s'est tenu fin mai à Genève (Suisse). Alors que la certification et l'entrée en service du G500 approchent - et seront suivies par celles du G600 d'ici la fin de l'année - il explique comment ses équipes se préparent pour ces événements.





Comment vous préparez-vous à l'entrée en service des G500 et G600 ?



Nous avons intégrés une équipe de soutien au sein des programmes G500 et G600 bien avant qu'ils soient annoncés. Cette équipe doit certifier que le design de ces appareils est bien adapté à la maintenance et aux opérations, ainsi qu'apporter des informations sur ce design à l'organisation du soutien pour qu'elle puisse se préparer.



De ...