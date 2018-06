Delta Air Lines acquiert 20 CRJ 900 et devient l'opératrice de lancement de la cabine Atmosphère

Delta Air Lines est en train de devenir le meilleur partenaire de Bombardier. L'avionneur canadien a annoncé le 20 juin que la compagnie américaine avait acquis vingt CRJ 900 d'une valeur de 961 millions de dollars. Les appareils seront livrés à partir de la fin de l'année, faisant de Delta la compagnie de lancement de la nouvelle cabine Atmosphère - qui arrache ce titre à American Airlines. Les livraisons se poursuivront jusqu'en 2020.



Delta souligne que ses CRJ 900 seront aménagés avec 70 sièges répartis entre une cabine de classe affaires de douze fauteuils, une premium economy de vingt sièges et une classe économique de 38 places. Ils remplaceront des appareils plus anciens opérés par les partenaires de Delta au sein de Delta Connection.



La compagnie va surtout lancer Atmosphère, la nouvelle cabine présentée en 2016 par Bombardier aux compagnies aériennes. Répondant à une demande notamment des compagnies nord-américaines, elle vise à harmoniser l'expérience client entre le segment mainline et régional. L'entrée a été retravaillée pour aérer l'espace, les toilettes à l'avant ont été agrandies et la capacité des coffres à bagages a été augmentée de 40% (et permet d'entrer sa valise cabine roulettes en avant). Enfin, un système de mood lighting a été intégré.



American Airlines avait déjà annoncé une commande de CRJ avec Atmosphère début mai, mais ses livraisons sont prévues pour le second semestre 2019.