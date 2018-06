La Commission européenne retire les compagnies indonésiennes de sa liste noire

L'Europe rend sa confiance en l'Indonésie. Toutes les compagnies du pays ont été retirées de la liste noire de la Commission européenne, mise à jour le 14 juin. L'institution a en effet estimé que des progrès importants avaient été réalisés par les autorités du pays en matière de sécurité. Elles y avaient toutes été inscrites en 2007 et seules sept avaient réussi à en sortir depuis.



Aujourd'hui, 119 compagnies restent inscrites à la liste noire, dont 114 parce qu'elles sont basées dans un pays où la Commission estime qu'il existe un manque de supervision de la part des autorités. Six autres font encore l'objet de restriction d'exploitation.



En parallèle, la Commission a annoncé qu'un système avait été déployé par Eurocontrol pour « empêcher les avions dangereux d'entrer dans l'espace aérien européen », indique Violeta Bulc, commissaire chargée des transports. Il s'agit d'un système alertant les pays membres de l'EASA lorsqu'un vol au départ ou à destination de leur territoire n'est pas couvert par une autorisation d'exploitant de pays tiers (TCO) valable. Ils peuvent ainsi interdire l'accès à ce vol avant qu'il ait été effectué.



Les TCO (third country operator authorisation), qui attestent de la sécurité d'un aéronef, ont été mises en place depuis novembre 2016. Une telle autorisation préalable est nécessaire pour tout appareil exploité par une compagnie non-européenne qui souhaite entrer dans l'espace européen.