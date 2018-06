Le groupe HNA va acquérir 100 ARJ21 et 200 C919

Le groupe HNA a signé un accord-cadre de coopération stratégique avec la COMAC. Il prévoit notamment que HNA introduise progressivement une centaine d'ARJ21 et deux cents C919 dans les flottes de ses différentes compagnies. L'accord a pour but la promotion et le soutien à l'industrie aéronautique chinoise.



Le volet acquisition ne représente en effet qu'une partie de la collaboration envisagée. Les deux parties doivent également travailler ensemble au financement et à l'optimisation des opérations des avions conçus en Chine, au développement de leur part de marché, à la formation des équipages, à leur maintenance etc., afin de créer un écosystème solide autour des deux programmes et les rendre plus attractifs.



Ce travail sera réalisé en Chine, mais pas uniquement. Car si le groupe HNA a un bon nombre de compagnies - et d'appareils en service - sur son marché, il est également implanté en Afrique, notamment grâce à Africa World Airways. Un marché qui ne demande lui aussi qu'à se développer.



Cet accord intervient alors que le groupe HNA est en grande difficulté financière et cherche à céder certains pans de ses activités (par exemple dans les banques, les hôtels et même dans Comair tout récemment) pour traverser la mauvaise passe dans laquelle il est engagé.



A noter qu'il était déjà client du C919, ayant signé une commande en 2010 pour quinze monocouloirs qui doivent être opérés par Hainan Airlines.