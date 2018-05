Daher défriche l'exploration de données avec Me&MyTBM

Elément moteur de la transformation numérique et du développement de l'usine 4.0, Daher ne pouvait pas passer à côté de l'exploration de données, ou data mining. L'ETI française a donc mis en place un premier service en début d'année avec TBM Analytics et son application Me&MyTBM, destinée aux pilotes de TBM. Ce projet constitue la première pierre d'un chantier beaucoup plus large, qui doit déboucher sur la valorisation de données pour l'ensemble des activités de la société à travers la plateforme Daher Analytics lancée l'an dernier.



« Nous avons travaillé en séminaire sur comment mieux utiliser les données, débute ...