 Les opérateurs d'ACJ vont faire d'importantes économies sur leur maintenance

Airbus Corporate Jets a profité du salon EBACE à Genève pour annoncer d'importantes mesures à destination des opérateurs d'ACJ.



La première d'entre elles est une redéfinition complète de l'organisation des inspections et visites de maintenance programmées pour les appareils ayant un faible taux d'utilisation, ce qui est souvent la règle pour ce type avions quand on les compare à leur équivalent dans l'aviation commerciale. Des taux d'utilisation annuels de l'ordre de 200 heures par an ne sont pas rares, soit 10 fois moins que leur version destinée au transport régulier de passagers.



Benoit Defforge, le Président d'ACJ ...