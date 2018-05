Le renouvellement de la flotte long-courrier d'Austrian n'est pas pour maintenant

Le remplacement des appareils long-courriers Austrian Airlines est repoussé. Alors que la compagnie aérienne autrichienne soufflait ses soixante bougies il y a deux jours et que le chancelier fédéral d'Autriche Sebastian Kurz baptisait le dernier des Boeing 777 de la compagnie à cette occasion (OE-LPF, ex-Aeromexico), le PDG du groupe Lufthansa s'est pour sa part montré très pessimiste sur le modèle long-courrier d'Austrian et sur le remplacement de sa flotte dédiée.



Pour Carsten Sporh, « Le rendement n'est que le tiers de celui de Lufthansa et de Swiss, alors qu'Austrian exploite 10% des avions du groupe, il ne contribue qu'à hauteur de 4% au résultat ». Il a également précisé qu' « Actuellement, Austrian ne peut pas se permettre le refinancement d'une nouvelle flotte intercontinentale ». On l'aura compris, la commande de renouvellement des appareils long-courriers n'aura pas lieu cette année.



Austrian Airlines aligne aujourd'hui 12 appareils long-courriers ; 6 Boeing 767-300ER (âgés de 18 à 27 ans) et 6 777-200ER (âgés de 21 à 11 ans).



Ce report du renouvellement pourrait cependant être particulièrement mal ressenti en Autriche alors que le cours du pétrole se maintient à des niveaux élevés et que Lufthansa n'a cessé de renforcer les capacités de son hub de Munich sur le long-courrier ces derniers mois, avec par exemple l'arrivée de la totalité de sa flotte d'A350 et le repositionnement de cinq de ses A380 depuis Francfort sur trois destinations.



Le hub de Vienne, particulièrement attaqué par les compagnies low-cost moyen-courrier, pourrait aussi devenir une cible réelle pour les compagnies low-cost long-courrier asiatiques de par son positionnement géographique. Le modèle économique d'Austrian Airlines serait alors bien compliqué...