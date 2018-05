Accelean s'attaque à la planification de la MRO avec Acumain

Au vu de l'évolution actuelle du monde de la maintenance - croissance importante, difficultés d'approvisionnement, coûts de stockage, manque de ressources humaines, nouveaux modèles économiques - l'optimisation de la planification apparaît comme primordiale. C'est du moins ce que pense la société de conseil française Accelean. Elle a donc profité du salon MRO Americas, qui s'est tenu à Orlando (Floride) en avril dernier, pour présenter sa solution logicielle Acumain. Celle-ci est destinée à la gestion des capacités machines et des ressources humaines.



Régulièrement sollicitée pour résoudre des difficultés de planification et d'équilibre entre charges et capacités, Accelean a accumulé ...