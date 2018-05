Le PDG de Boeing rappelle l'importance du libre-échange pour le constructeur

Le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, a souligné mercredi l'importance, pour le constructeur aéronautique, des accords de libre-échange actuellement remis en question par l'administration Trump. "La politique commerciale est un sujet qui nous importe beaucoup en ce moment", a-t-il reconnu devant le Club économique de Washington. "90% de notre production sont localisés, ici, aux Etats-Unis. Nous vendons 70% de nos produits en dehors des Etats-Unis", a-t-il rappelé. Il a également souligné que l'aéronautique contribuait ainsi "plus que n'importe quel autre secteur du pays à l'excédent commercial". "Nous avons donc besoin d'accords commerciaux qui nous permettent de rivaliser à l'échelle mondiale et de vendre à l'échelle planétaire", a-t-il insisté, soulignant que l'industrie aéronautique était aussi créatrice d'emplois. Dennis Muilenburg a par ailleurs estimé que, pour le moment, les tarifs sur l'acier et l'aluminium décrétés par Donald Trump n'avaient pas d'effet mais il a reconnu suivre le dossier de près. Le président américain a imposé le 8 mars des hausses de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium au nom de la défense nationale. Dans une volonté de défendre les entreprises et travailleurs américains, il a aussi menacé la Chine de taxes sur 50 milliards de produits importés de Chine pour compenser des pratiques jugées "déloyales". Pékin a menacé de représailles sur des secteurs clés américains, dont l'agriculture et l'aéronautique. Interrogé par ailleurs sur les conséquences de l'annonce, mardi, du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions sur ce pays, il a souligné que Boeing avait certes noué "des accords initiaux incluant des (moyen-courriers) 737 et des (long-courriers) 777". Mais "aucun d'entre eux n'est comptabilisé dans notre carnet de commandes". "Nous les avions sortis (du carnet de commande) pour limiter nos risques et nous continuerons de suivre la position du gouvernement", a assuré Dennis Muilenburg. Le constructeur américain n'avait pas en outre réservé de "slot" pour leur production, a indiqué le dirigeant du géant aéronautique. Interrogé sur l'éventuel envoi de pièces détachées pour les Boeing déjà en opérations dans les compagnies iraniennes, il a expliqué que seules les pièces ayant reçu une accréditation du gouvernement américain pouvaient être expédiées. "Peu de pièces détachées légères sont autorisées", a-t-il également dit. Boeing et Iran Air, la compagnie nationale, avaient ainsi signé en décembre 2016 leur plus gros contrat depuis près de 40 ans, portant sur l'achat de 80 appareils d'une valeur de 16,6 milliards de dollars. La livraison des premiers appareils, qui était prévue pour fin 2018, avait été reportée à une date indéterminée. L'avionneur américain avait également finalisé un contrat d'une valeur de 3 milliards de dollars portant sur la vente de 30 appareils 737 MAX à la compagnie aérienne iranienne Aseman. La livraison était prévue entre 2022 et 2024.