Laurent Martinez (Airbus) : « C'est une manière complètement révolutionnaire d'aborder les services »

Nous avons rencontré Laurent Martinez, directeur de la branche Services d'Airbus, lors du salon MRO Americas d'Orlando en avril. Fort de la signature de quatre contrats Skywise, il revient sur cette annonce et sur les évolutions qu'elle préfigure dans les prochains mois pour Airbus, ses compagnies clientes, ses fournisseurs et les entreprises de MRO.



Vous avez annoncé quatre nouveaux contrats pour votre plateforme de services numériques Skywise au cours du salon MRO Americas d'Orlando. Etes-vous en ligne avec vos prévisions en termes de nombre de clients et de volume de flotte ?



Nous sommes complètement en ligne avec ...