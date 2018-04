Grazia Vittadini nommée directrice technique d'Airbus

Airbus a nommé Grazia Vittadini au poste de directrice technique, qui était occupé par Paul Eremenko jusqu'en novembre dernier, date à laquelle il a quitté le groupe aéronautique pour l'américain United Technologies, a annoncé l'avionneur vendredi. Grazia Vittadini, 48 ans, sera directement rattachée à Tom Enders, le président exécutif d'Airbus, et siègera au Comité exécutif à compter du 1er mai 2018, a indiqué Airbus dans un communiqué. Grazia Vittadini est actuellement vice-présidente exécutive de l'ingéniérie au sein d'Airbus Defence and Space, la branche militaire et spatiale de l'avionneur européen. "Grazia Vittadini possède de vastes compétences en ingénierie et une expertise industrielle pointue", a déclaré Tom Enders. "Faisant preuve d'un remarquable esprit d'équipe, elle a l'art d'inspirer ses équipes. Elle est par ailleurs l'un des cadres dirigeants d'Airbus les plus internationaux." "Je suis convaincu que Grazia Vittadini apportera un soutien efficace à nos divisions et préparera avec succès les technologies indispensables à notre réussite future", a-t-il ajouté. Originaire d'Italie, Grazia Vittadini a été nommée à son poste actuel au sein d'Airbus Defence and Space en janvier 2017, dont elle est également membre du Comité exécutif. Auparavant, elle dirigeait le département "Corporate Audit & Forensics", chargé des activités d'audit de l'entreprise dans le monde entier. Ingénieure de formation, elle est titulaire d'un diplôme d'ingénierie aéronautique de l'université polytechnique de Milan. Elle a rejoint Airbus en 2002 et rapidement gravi les échelons hiérarchiques au sein de l'entreprise. Elle a notamment assumé les fonctions d'ingénieure en chef "Wing High Lift Devices" pour l'A380, le vaisseau amiral du groupe, à Brême et de directrice "Airframe Design and Technical Authority" pour tous les avions Airbus, depuis Hambourg.