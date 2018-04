Boeing s'implante durablement en Arabie Saoudite

Boeing s'installe confortablement en Arabie Saoudite, en signant avec SAMI (Saudi Arabian Military Industries) un accord pour la constitution d'une co-entreprise, visant à effectuer « plus de 55% » des opérations de maintenance des aéronefs à voilures fixes et tournantes des forces armées sur le territoire.



Ce partenariat a été officiellement conclu le mois dernier à Seattle, à l'occasion d'une visite du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. Il s'accompagnerait, selon l'avionneur américain, d'un transfert de technologies, de la création de quelques 6 000 emplois et de la constitution d'une supply chain dédiée pour les pièces détachées.