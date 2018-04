GKN Aerospace signe des accord majeurs avec Honeywell et UTAS

L'actualité de GKN Aerospace à MRO Americas a été marquée par l'annonce, le 11 avril, d'un partenariat de grande ampleur avec Honeywell. Sa division Fokker, acquise en 2015, va fournir des services de MRO sur des composants avioniques et mécaniques produits par l'équipementier américain.



Interrogé par le Journal de l'Aviation, Leon Kouters, vice-président Marketing et Ventes de Fokker Services Americas, explique que ce contrat va couvrir pas moins de 600 références sur tous types d'avions dotés d'équipements Honeywell, qu'il s'agisse de Fokker bien sûr, d'Airbus ou de Boeing. Fokker Services va ainsi pouvoir fournir des pièces et des ...