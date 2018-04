EME Aero trouve son site en Pologne

EME Aero, la coentreprise formée par Lufthansa Technik et MTU Aero Engines pour s'occuper de la maintenance des moteurs de la famille PW1000G, a procédé à l'acquisition de son site en Pologne. Celui-ci est à Jasionka, dans l'Aviation Valley située au sud-est du pays, près de l'aéroport Rzeszów. Les travaux de construction devraient débuter en mai.



Pour cela, les deux industriels vont investir 150 millions d'euros d'ici 2020, année durant laquelle l'atelier deviendra opérationnel. A terme, il devrait pouvoir gérer 400 visites par an et employer 800 personnes.



« Nous avons fait un grand pas en avant dans ...