Le CR929 sino-russe entre dans sa phase de définition

Le programme d'avion long-courrier CR929 commence à prendre forme. China-Russia Commercial Aircraft International (CRAIC) - coentreprise entre le constructeur russe United Aircraft Corporation (UAC) et son homologue chinois Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), responsable du projet - a lancé la phase de définition du concept commun (JCPD) lors d'une conférence devant plus de 90 équipementiers, fin mars à Shanghai.



Guo Bozhi, directeur général de CRAIC, a appelé de ses voeux que cette étape se fasse en concertation avancée avec les grands fournisseurs potentiels du CR929, domestiques comme internationaux, pour « définir le produit, optimiser les systèmes embarqués ...