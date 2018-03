Opération séduction pour le CH-53K en Allemagne

L'Etalon roi fera ses débuts internationaux à ILA dans un mois. Sikorsky (groupe Lockheed Martin) vient d'annoncer, le 28 mars, qu'il allait présenter un exemplaire de son hélicoptère lourd CH-53K King Stallion au salon berlinois, qui se tiendra du 25 au 29 avril. L'appareil a déjà été convoyé vers la base aérienne de la Luftwaffe d'Holzdorf dans la soute d'un C-17. Il y restera jusqu'au début du salon.



Le choix - et probablement la longue durée - de cette première sortie internationale ne doit rien au hasard. L'Allemagne est en effet en pleine réflexion sur l'achat d'un nouvel hélicoptère de transport lourd. Le pays veut remplacer sa flotte vieillissante de CH-53G, qui sera retirée du service actif à l'horizon 2030. Un appel d'offres pour au moins 45 appareils devrait être lancé au second semestre 2018, pour une prise de décision à la mi-2020 et de premières livraisons à partir de 2023.



Le CH-53K King Stallion est naturellement candidat à ce futur appel d'offres, où il devrait affronter le CH-47F Chinook. Une compétition qui ne sera pas sans rappeler celle des années 1960, où les premières versions du CH-53 et du CH-47 s'affrontaient déjà pour équiper les forces allemandes.