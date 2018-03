Airbus renoncerait à proposer l'A330neo à American Airlines

Selon Bloomberg, Airbus aurait renoncé à proposer l'A330neo à American Airlines pour remplacer les 22 A350 qu'elle a en commande. L'agence de presse indique que l'avionneur avait décidé de se retirer des négociations avec la compagnie américaine car il ne souhaitait pas s'aligner sur le prix proposé par Boeing pour ses Dreamliner.



American Airlines détient en effet une commande pour 22 A350 qu'elle a hérités de sa fusion avec US Airways. Cependant, elle hésite à en prendre livraison car le modèle ajouterait de la complexité à une flotte qu'elle travaille plutôt à homogénéiser. Elle a ainsi repoussé la livraison de ses appareils et réfléchit depuis plusieurs mois à annuler sa commande, en faveur de 787 ou d'A330neo - elle exploite actuellement 24 exemplaires d'A330-200 et -300.



Les A350 devaient remplacer des 767 et 777 de la flotte, qui réalisent des missions qui pourraient souvent être assumées par les Dreamliners. D'ailleurs, elle exploite déjà 35 exemplaires de 787 (-8 et -9), en attend encore sept et détient des options sur 58 appareils supplémentaires.



American Airlines aurait de son côté confié qu'elle n'aurait encore pris aucune décision concernant ce sujet.