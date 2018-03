Finaero change de nom et planifie le doublement de son activité d'ici 2025

Finaero a décidé de changer de nom. Désireux de mettre en avant son engagement dans la satisfaction client et de réorganiser les activités de ses différentes unités dans un souci de clarté, le groupe a choisi de se renommer Satys. En parallèle, il a exposé ses objectifs de croissance pour les années à venir.



Ainsi, les divisions du groupe seront réunies dans quatre grands pôles d'activité. STTS devient Satys Sealing & Painting, CIEE Interconnect devient Satys Electric et AST est renommé Satys Surface Treatment. Quant à AIP, AIT et SMTC, elles seront regroupées dans la division Satys Interiors.



En ce qui concerne le bilan de 2017, Satys a publié un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros, en croissance de 28% par rapport à 2016 et de 19% à périmètre constant. Son objectif pour 2018 est de nouveau d'atteindre une croissance située entre 15 et 20% pour atteindre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.



A plus long terme, elle entend doubler son activité d'ici 2025. Ceci se fera par de la croissance organique mais aussi par des acquisitions dans toutes les business units. Par exemple, Satys Sealing & Painting va inaugurer en 2019 un nouveau site de peinture à Dubai South, capable de travailler sur A380, et Satys Electric prévoit deux nouvelles implantations en Allemagne et aux Etats-Unis.