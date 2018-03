Le GlobalEye de Saab fait son premier vol

Présenté il y a tout juste trois semaines, le GlobalEye a fait son premier vol le 14 mars. L'avion d'alerte aérienne avancée et contrôle (AEW&C) s'est envolé du terrain de Saab à Linköping (Suède) à 12h52, heure locale, pour revenir se poser une heure et quarante-six minutes plus tard. L'industriel suédois a qualifié ce vol inaugural de succès.



Cette première sortie a permis de collecter des données de vol à partir de l'instrumentation embarquée. Elles serviront à définir l'enveloppe de vol de l'avion, basé sur un Global 6000 de Bombardier, mais largement modifié. Il intègre notamment un radar ...