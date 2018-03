Le Falcon 6X de Dassault face à la concurrence nord-américaine

A qui le Falcon 6X devra-t-il se confronter pour devenir une des références de l'aviation d'affaires ? Interrogé sur le sujet, Olivier Villa n'élude pas la question. Le directeur général des Avions civils de Dassault Aviation identifie clairement le Gulfstream G500 et le Bombardier Global 5000 comme les deux rivaux directs du Falcon 6X. Il ne se prive d'ailleurs pas non plus de rappeler que l'appareil américain est plus lourd et que le canadien a été lancé il y a plus de quinze ans maintenant. Si ces arguments sont valables, le futur biréacteur de Dassault, lancé officiellement le 28 février, ...