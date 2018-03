Avec le Nitrogen Backpack, Dedienne accélère le rechargement des portes d'avion en escale

C'est une petite innovation qui s'attaque à un très gros marché. Dedienne Aerospace a développé une nouvelle solution GSE baptisée « Nitrogen Backpack » et qui est destinée à faciliter les opérations de rechargement des compartiments d'azote présents au niveau des portes d'accès des avions commerciaux.



Comme son nom l'indique, il s'agit d'un sac à dos qui dispose d'une bouteille d'azote. Léger et facile d'utilisation, le nouveau dispositif est utilisable par un seul opérateur, un avantage indéniable quand on sait que ce type d'opération faisait jusqu'à présent appel au traditionnel chariot à azote, nécessitant au minimum deux opérateurs.



La société française spécialisée dans les outillages de maintenance aéronautique indique qu'avec le Nitrogen Backpack, les accumulateurs de portes sont ainsi rechargés en moins de 5 minutes, ce qui simplifie la maintenance quotidienne des appareils et permet de réaliser des économies de temps et d'argent.



Dedienne Aerospace a aussi précisé que Nitrogen Backpack avait été conçu pour répondre aux besoins d'AirAsia, le transporteur low-cost malaisien souhaitant réduire ses temps de rotation (TAT).



« Nous opérons dans un marché passionnant qui nécessite une attention constante à la capacité d'innover et d'accélérer. Notre premier engagement est de fournir à nos clients des produits de qualité ainsi qu'un service client de première classe. Avec le Nitrogen Backpack, nous offrons à nos clients une opportunité de réduire les coûts grâce à un produit attractif et innovant », explique Cédric Barbe, Directeur général de Dedienne Aerospace.



Pour Nadzri Hasim, le directeur de l'ingénierie du groupe aérien malaisien, « AirAsia est une entreprise pionnière innovante et se positionne comme un acteur majeur du changement. Nous sommes heureux de collaborer avec Dedienne Aerospace pour développer une solution innovante, rentable et efficace répondant aux normes les plus élevées de l'industrie. Nous nous engageons à être à l'avant-garde de l'industrie de l'aviation en constante évolution et sommes fiers d'être la première compagnie aérienne à utiliser le Nitrogen Backpack sur nos avions. »



Les premiers Nitrogen Backpacks ont déjà été livré à AirAsia qui a commencé à les déployer pour satisfaire les besoins de ses équipes de maintenance en ligne. AirAsia opère aujourd'hui avec près de 90 monocouloirs Airbus depuis la Malaisie, sans compter les exemplaires de ses différentes filiales en Thaïlande, en Indonésie ou aux Philippines par exemple. Mais d'autres grandes compagnies aériennes viennent également d'adopter le Nitrogen Backpack de Dedienne en Europe. Il s'agit sans doute du début d'une grande histoire.