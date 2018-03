L'EASA certifie à son tour le Boeing 787-10

Après la FAA, c'est au tour de l'EASA d'accorder sa certification au 787-10. L'agence européenne a mis à jour le certificat de type du Dreamliner de Boeing pour y intégrer la plus longue version de l'appareil le 28 février. La FAA avait ouvert la voie le 19 janvier.



L'obtention de la certification n'a demandé qu'un programme d'essais en vol de dix mois, intégrant trois avions qui ont volé 900 heures au total. Car en dépit de ses cinq mètres de longueur supplémentaire, le 787-10 affiche une très grande similarité avec les 787-8 et 787-9, de 95%.



La livraison du premier exemplaire de l'appareil est désormais imminente puisqu'elle doit avoir lieu ce mois-ci. Il sera remis à Singapore Airlines, qui a décidé de l'aménager en configuration biclasse de 337 places (36 en classe affaires et 301 en classe économique). L'appareil entrera en service régulier au mois de mai sur Osaka puis Perth mais réalisera avant cela des vols de familiarisation vers Bangkok et Kuala Lumpur.



Le 787-10 immatriculé 9V-SCB sera le tout premier Dreamliner de Singapore Airlines - mais pas du groupe puisque Scoot réalise toutes ses opérations long-courrier en 787. La compagnie a commandé 49 exemplaires de l'appareil.